Мир 04 марта 2023, 13:17 МАГАТЭ осудил атаки на ядерные объекты в любой точке мира Глава МАГАТЭ Гросси выступил с осуждением атак на ядерные объекты в любой точке мира РИА «Новости»

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) осуждает атаки на любые ядерные объекты во всем мире. Об этом на пресс-конференции в Иране заявил глава организации Рафаэль Гросси, его слова привел ТАСС.

«МАГАТЭ выступает против любой атаки на ядерные объекты во всем мире», — сказал Гросси.

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Он выразил надежду на продуктивное сотрудничество МАГАТЭ и Ирана по ядерной сделке.

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«Иран должен быть прозрачным и четким в отношении собственной ядерной программы. В целом обстановка на переговорах весьма позитивная», — добавил генеральный директор организации.

Ранее глава МАГАТЭ заявил о намерении агентства установить регулярное присутствие на всех атомных электростанциях на Украине. Гросси отметил, что специалисты организации уже проверили несколько АЭС на предмет наличия на их территории военной техники.