Мир 02 марта 2023, 09:35 Россия назвала условие для реанимации переговоров по ядерной программе Ирана Дипломат Ульянов: РФ не увидела политической воли Запада для переговоров по ядерной сделке РИА «Новости»

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Китай, Россия и Иран обладают достаточной политической волей, чтобы возобновить переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВДП). Об этом ТАСС рассказал постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов.

«Для полной реанимации диалога по иранской ядерной сделке необходимо, чтобы все участники процесса вернулись в Вену и оперативно довели переговоры до конечного завершения», — сказал он.

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Дипломат отметил, что это возможно лишь при четкой политической воле, особенно со стороны западных стран.

«У Китая, Россия и Ирана она присутствует. Со стороны западных стран политической воли мы не наблюдаем. Франция, Германия, Великобритания и США не демонстрируют готовности возобновить диалог», — заключил Ульянов.

Ранее постпред России предупреждал, что тупиковая ситуация по вопросу иранской ядерной программы грозит неконтролируемой эскалацией.