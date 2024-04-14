Мир 14 апреля 2024, 13:18 Иран выпустил в сторону Израиля 185 беспилотников NYT: Иран ночью выпустил в сторону Израиля более 300 беспилотников и ракет Aleksandr Gusev / Global Look Press

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Иранские военные выпустили в сторону Израиля 185 беспилотников, 110 ракет класса «земля — земля» и 36 крылатых ракет. Об этом сообщила газета The New York Times.

«В Израиле два чиновника сообщили, что Иран выпустил 36 крылатых ракет и 185 дронов. Большую часть пусков совершили с территории Ирана, однако некоторая часть — из Йемена и Ирака», — отметили авторы статьи.

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В ночь на воскресенье в Иране заявили, что армия ударила по Израилю в ответ на атаку иранского консульства в Сирии израильской авиацией в начале апреля. В ЦАХАЛ отмечали, что Вооруженные силы Израиля привели в состояние боевой готовности.

Президент США Джо Байден заявлял, что американские военные помогли Израилю сбить большую часть ракет и беспилотников. Он дал высокую оценку подразделениям в обороне израильской территории.

Позднее стало известно, что иранские военные атаковали военную базу Израиля в пустыне Негев.