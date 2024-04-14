Мир 14 апреля 2024, 12:49 Иран ударил по израильской военной базе в пустыне Негев Ракеты Ирана нанесли незначительные повреждения израильской базе Неватим Ilia Yefimovich / Global Look Press

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В ночь на 14 апреля Иран ударил по военной базе Израиля Неватим в пустыне Негев. Она получила незначительные повреждения, сообщила газета The Times of Israel.

Представитель израильской армии Даниэль Хагари отметил, что иранские военные запустили по территории страны десятки баллистических ракет. Большую их часть удалось перехватить.

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«Иран <…> причинил небольшой ущерб военной базе», — добавил Хагари.

Перехват ракет и беспилотников совершил противоракетный комплекс дальнего радиуса действия Arrow. На борьбу с воздушными целями в небо также подняли истребители. По словам представителя ЦАХАЛ, в основном эти действия вели за пределами Израиля при поддержке ВВС США и Великобритании.

Хагари подчеркнул, что в районе пустыни Негев пострадал минимум один человек. Ранения получила женщина.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что Соединенные Штаты не заинтересованы в большом конфликте на Ближнем Востоке, поэтому пытаются вести себя довольно сдержанно.