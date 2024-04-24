24 апреля 2024, 06:37
Иран принял делегацию из КНДР
ЦТАК: экономическая делегация КНДР отправилась в Иран
Делегация Северной Кореи впервые за пять лет отправилась в Иран, чтобы обсудить экономическое сотрудничество. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
«Делегация министерства внешнеэкономических дел КНДР во главе с товарищем Юн Чжон Хо вылетела 23 апреля из Пхеньяна в Иран», — объявил автор статьи.
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Журналисты не привели подробностей визита. Южнокорейское агентство Yonhap выяснило, что поездка могла быть связана с планами укрепить не столько экономическое, сколько военное сотрудничество, в том числе в области создания баллистических ракет и ядерных технологий. По информации журналистов, выпущенная 13 апреля по Израилю иранская ракета могла иметь северокорейские детали. Нынешняя поездка делегации стала первой с 2019 года.
Армия КНДР провела первые тактические учения по нанесению ядерного контрудара. Реактивные снаряды поразили цель на расстоянии 352 метров.
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