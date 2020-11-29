Высокопоставленного физика-ядерщика Мухсина Фахризаде убили в Иране. Несмотря на все заявления, страна не станет развязывать войну из-за покушения. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

По словам сенатора, ответ иранской стороны на убийство ученого вряд ли будет иметь демонстративный характер.

«Тегеран заинтересован в возвращении США к соглашению о ядерной программе Ирана. Ясно, что убийство имело целью скачок напряженности и срыв такого сценария. Иран не даст повода для войны: именно этого ждут его враги», — написал Пушков в Twitter.

Ранее МИД Турции осудил «отвратительное» убийство Фахризаде и принес свои соболезнования. Министерство выразило пожелание, чтобы все виновные в нападении были установлены и наказаны. Кроме того, внешнеполитическое ведомство призвало всех избегать решений, которые могут привести к эскалации в регионе.

Покушение на руководителя организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсена Фахризаде произошло 27 ноября. Ученый скончался в больнице от полученных ран. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что в убийстве виновен Израиль. При этом эксперты отмечают, что расправа могла быть выгодна США.