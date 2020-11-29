Убийство иранского физика-ядерщика осудили в МИД Турции

МИД Турции выступил с осуждением «отвратительного» убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде и предложил, в связи с этим, избегать действий, которые способны привести к эскалации в регионе.

«Мы осуждаем это отвратительное убийство (Мохсена Фахризаде. — прим. ред), выражаем соболезнования иранскому правительству и семье покойного. Турция выступает против любых попыток нарушить мир и спокойствие в регионе, а также против всех видов терроризма, независимо от того, кто является преступником или целью», —говорится в заявлении турецкого МИД. Выдержку из сообщения ведомства привело РИА «Новости».

В турецком внешнеполитическом ведомстве также выразили пожелание, чтобы все виновные в нападении были установлены и предстали перед правосудием. В МИД Турции предложили «всем сторонам избегать действий, которые приведут к эскалации в регионе».

Руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде 27 ноября стал жертвой покушения. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Израиль виновен в убийстве высокопоставленного ученого-ядерщика. О возможном следе Израиля в убийстве создателя ядерной программы говорил и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Российский сенатор Константин Косачев выразил мнение, что убийство Фахризаде свидетельствует о готовности к масштабным боевым действиям.