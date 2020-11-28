«Подарок» Байдену от Израиля? Кому понадобилось убивать ядерщика в Иране

Высокопоставленного физика-ядерщика Мухсина Фахризаде убили в Иране. Власти нашли в покушении израильский след. Но смерть одного из создателей ядерной программы может сыграть на руку и администрации Дональда Трампа. В случае своей победы на выборах Джо Байдену будет трудно возобновить ядерный договор.

Убийство

Минобороны Ирана 27 ноября сообщило о покушении на главу организации исследований инноваций военного ведомства Мохсена Фахризаде. Согласно данным местных СМИ, ученый ехал в машине по одной из площадей города Абсард. В этот момент взорвался проезжавший рядом Nissan. После этого началась стрельба. Фахризаде с серьезными ранениями доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти. После убийства глава МИД страны Джавад Зариф заявил, что к этому может быть причастен Израиль.

«Сегодня террористы убили выдающегося иранского ученого. Это трусость с серьезным указанием на причастность Израиля, которая говорит об отчаянной воинственности преступников», — написал Зариф в Twitter.

Позже советник верховного лидера страны Хосейн Дехган заявил, что Иран отомстит тем, кто убил физика-ядерщика. С заявлением в эфире национального телевидения выступил президент Ирана Хасан Роухани. Он также заявил, что считает Израиль виновным в покушении на высокопоставленного ученого.

Мотивы Израиля

В убийстве иранского ученого действительно может быть заинтересован Израиль. Это связано с тем, что, как только у Ирана появится ядерное оружие, принципиальный баланс сил на Ближнем Востоке изменится кардинально, пояснил «360» политолог Марат Баширов.

«Это не объявлено, но все считают, что у Израиля есть ядерное оружие. Соответственно, атака на Израиль, с точки зрения использования обычного вооружения, невозможна. <…> Но, как только появится ядерное оружие, Израиль не сможет угрожать спонсорам [«Хезболлы“] или даже открытым вооруженным силам нанесением ядерного удара по их территории», — отметил эксперт.

Он добавил, что если Израиль сделает удар, то получит такую же атаку, но уже по своей территории. Именно поэтому власти так отчаянно борются против ядерной программы Ирана, который находится ближе всех арабских государств к получению ядерных зарядов.

В свою очередь политолог Владимир Шаповалов назвал убийство Фахризаде резонансным и в какой-то степени демонстративным. Расправа стала сигналом Ирану, что те, кто выступает против независимости Ирана и укрепления его позиций, не остановятся ни перед чем. Эксперт напомнил о громком убийстве иранского генерала Касема Сулеймани, которое произошло меньше года назад.

«Вот сейчас убили руководителя ядерной программы Ирана. Фактически это два события, которые очень тесно связаны и которые я бы поставил в один ряд, поскольку речь идет о двух ключевых фигурах в иранской сфере безопасности и обороны. В этой связи хочу подчеркнуть, что, конечно, это выгодно Израилю и США», — заявил политолог.

По словам Шаповалова, убить ученого могли американские спецслужбы. Кроме того, нельзя исключать, что страны действовали совместно. Политолог подчеркнул, что военная активизация американцев в регионе началась перед этим убийством.

Игра против Байдена

Сейчас многие эксперты говорят о том, что до того, как в Вашингтоне появится новый президент, США попытаются развязать вооруженный конфликт с Ираном. Главным претендентом на пост американского главы является демократ Джо Байден, который неоднократно заявлял о своем желании возобновить переговоры о возвращении США в ядерный договор с Ираном.

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Шаповалов отметил, что такого рода убийство является вполне достаточным поводом для того, чтобы разрушить возможность нормализовать отношения с Тегераном. Этим могла воспользоваться нынешняя американская власть.

«С учетом тех теснейших отношений, которые есть у администрации Трампа с нынешним руководством Израиля, не исключен вариант того, что, даже если мы видим здесь израильский след, этот след является совместным с США», — сказал политолог.

Так называемая ядерная сделка была заключена при Бараке Обаме между Ираном, странами Евросоюза и США, напомнил Баширов. Договор подразумевал открытое сотрудничество и более глубокие экономические процессы. В обмен на это Иран отказывался от разработки именно ядерного вооружения, но продолжал строительство мирных атомных станций.

«Есть мнение, что Байден может в эту сделку вернуться, на чем настаивает Евросоюз. У европейских государств огромный экономический интерес в Иране. Особенно на этом настаивают Франция и Германия. Они даже создали отдельный банк, который ведет торговлю с Ираном в евро, чтобы обходить корреспондентские счета американских банков», — пояснил эксперт.

Он добавил, что американская авианосная группа во главе с авианосцем Nimitz уходила на учения. Вместе с сообщениями об убийстве появилась и информация о том, что эта группа срочно возвращается в Персидский залив. Если произойдет вооруженное столкновение в какой-то форме, то оно затруднит Байдену возвращение в ядерную сделку.

Кроме того, Баширов подчеркнул, что месяц назад Иран вышел из-под санкций Совбеза ООН. Со страны сняли эмбарго на закупку вооружений, и все это время Иран имел возможность приобретать вооружение у других стран.