Мир 11 марта 2023, 22:54 Иран будет закупать у России истребители Су-35 — СМИ IRNA: Иран заключил сделку по закупке российских истребителей Су-35 РИА «Новости»

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Иран подписал соглашение о закупке российских истребителей Су-35. Об этом сообщило государственное агентство IRNA.

Договор заключили после того, как истекло действие оружейного эмбарго ООН, которое запрещало Ирану покупать вооружение. Поэтому эту сделку иранские власти назвали абсолютно законной.

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По предварительным данным, речь идет о поставке 24 самолетов.

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Глава Пентагона Ллойд Остин завил, что Россия пошла на «беспрецедентное военное сотрудничество» с Ираном по ракетному и противовоздушному вооружению. Он также добавил, что США сильно обеспокоены усилением партнерства между двумя странами.

Ранее CNN сообщил, что Россия передаст иранской армии трофеи спецоперации — американские боеприпасы для переносного зенитного ракетного комплекса Stinger и ряд составляющих противотанкового ракетного комплекс Javelin. Боеприпасы, по данным телеканала, были вынужденно брошены украинской армией во время боестолкновений.