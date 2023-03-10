Мир 10 марта 2023, 19:39 Армия Ирана получит от России захваченную в ходе спецоперации технику - СМИ CNN: Россия передаст Ирану захваченные в ходе СВО американские боеприпасы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Армия Ирана пополнится американскими боеприпасами благодаря России. Об этом сообщили журналисты издания CNN со ссылкой на источники.

Информаторами телеканала стали неназванные представители разведок США и НАТО.

Реклама

По их данным, сама процедура передачи уже началась. В состав этой отправки войдут боеприпасы американского производства, которые союзные силы захватили у ВСУ в ходе спецоперации.

Реклама

Такими трофеями из зоны боестолкновений стали элементы переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) Stinger. Кроме того, армии Ирана поставят ряд составляющих противотанкового ракетного комплекс Javelin.

Авторы материала отметили, что захваченные союзными силами боеприпасы были вынужденно брошены украинской армией во время боестолкновений.

Точные сроки поставки и ее условия журналисты не отметили. Также они не указали объемы боеприпасов, которые армия Ирана получит от России.