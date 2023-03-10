Мир 10 марта 2023, 03:31 Россия пошла на беспрецедентное военное сотрудничество с Ираном — Пентагон Глава Пентагона Остин: Россия пошла на беспрецедентное военное сотрудничество с Ираном YouTube

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Россия пошла на «беспрецедентное военное сотрудничество» с Ираном по ракетному и противовоздушному вооружению, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с израильским коллегой Йоавом Галантом. Выступление главы оборонного ведомства транслировали в YouTube.

«В ответ на поддержку Ирана по Украине Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество, в том числе по ракетам и ПВО», — заявил Остин.

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Министр назвал Иран главной движущей силой нестабильности в регионе. Остин заявил, что США озабочены растущим стратегическим партнерством Ирана с Россией. Сотрудничество с Россией, по мнению Остина, создает опасность для стабильности региона. Глава Пентагона в очередной раз обвинил Иран в передаче беспилотников России для спецоперации на Украине.

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В пресс-службе МИД России рассказали о деталях нового российско-иранского партнерства. Документ охватывает все сферы практического взаимодействия между странами, он гораздо шире соглашения 2001 года.