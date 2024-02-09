Мир 09 февраля 2024, 15:15 Интервью Путина в соцсети X посмотрели 90 миллионов раз за 12 часов Число просмотров интервью Путина с Карлсоном в соцсети X превысило 90 млн Телеканал «360»

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Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало свыше 90 миллионов просмотров примерно за 12 часов. Ролик называется «Эпизод 73. Интервью Владимира Путина».

Количество репостов при этом превышает 216 тысяч, отметку «нравится» поставили более 673 тысяч человек. Путин стал трендом в соцсети Х в США. Количество постов с упоминанием российского президента превысило 1,3 миллиона.

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Текст беседы российского лидера с американским журналистом уже опубликовали на сайте Кремля. Полную видеозапись общения Путина и Карлсона можно посмотреть на Rutube -канале «360».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Карлсон заранее не согласовывал с Кремлем вопросы к интервью с Путиным. Беседа президента и журналиста не подразумевает реакции западных стран по дипломатическим каналам, уточнил Песков. Кремль за последние дни получил несколько десятков запросов об интервью с Путиным от крупнейших СМИ мира.