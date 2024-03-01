Эксклюзив 01 марта 2024, 15:56 Звенья одной цепи. В беседе офицеров ФРГ о Крымском мосте и словах Макрона о НАТО есть связь Обозреватель Корнилов: Германия не признает разговор офицеров о Крымском мосте РИА «Новости»

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Опубликованная аудиозапись беседы немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту стала очередным доказательством участия Запада в военном конфликте с Россией. Но официального признания со стороны Германии можно не ждать. Об этом в комментарии «360» заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Прямое участие Запада

Корнилов напомнил, что о личном участии в планировании проведения террористических операций против кораблей Черноморского флота России ранее заявлял глава Генштаба Великобритании адмирал Энтони Радакин.

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Только на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон допустил теоретическую возможность отправки сухопутных войск НАТО на территорию Украины, а значит, и прямого военного столкновения с Россией.

Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин прямо заявил, что в случае поражения Украины НАТО придется вступить в войну против России.

«Это все звенья одной цепи. Запад активным образом не просто готовится к противостоянию с нашей страной, а уже напрямую участвует в боевых действиях. Рано или поздно ему придется за это ответить», — добавил Корнилов.

Запись разговора высокопоставленных офицеров Военно-воздушных сил Германии, которые обсуждали удар по Крымскому мосту, опубликовала главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Она подчеркнула, что участники беседы обсуждали возможность сделать так, чтобы скрыть причастность Германии к теракту.

Продавленный Шольц

Отвечая на вопрос о позиции канцлера Германии Олафа Шольца, который в очередной раз отказал ВСУ в поставках дальнобойных ракет Taurus, Корнилов напомнил, что бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник называл главу правительства ФРГ «обиженной ливерной колбасой». В этом он был абсолютно прав.

«Шольц всегда занимал такую позицию. Он доказывал, что Германия не станет посылать на Украину летальное оружие, но потом под давлением его вынудили это сделать. Он утверждал, что передачи бронебойной техники ВСУ не будет. Но вслед за американскими Abrams приехали танки Leopard», — напомнил политический обозреватель.

Корнилов не исключил, что под информационным давлением и атаками британских, французских и американских СМИ Шольц изменит свою позицию по ракетам Taurus, чего от него добиваются партнеры по НАТО.

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что не станет передавать ВСУ ракеты Taurus, так как они способны долететь до Москвы при неправильном использовании.

Он подчеркнул, что для контроля над вооружениями на Украину пришлось бы посылать немецких военных, но допускать этого нельзя.