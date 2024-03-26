26 марта 2024, 06:28
Иностранные наемники ВСУ из страха попасть в плен ушли с передовой — Сальдо
Сальдо: иностранные наемники находятся во второй-третьей линиях обороны ВСУ
На Херсонском направлении стали реже встречать иностранных наемников Вооруженных сил Украины. Они укрылись на второй и третьей линиях обороны, заявил РИА «Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Как сообщают наши военные, на передке их теперь практически не бывает, особенно после случая попадания в российский плен наемника из Польши. Теперь они предпочитают отсиживаться во второй-третьей линиях», — сказал он.
Реклама
Владимир Сальдо заявил, что на Херсонском направлении не так много легионеров ВСУ, и чаще всего это поляки. Раньше, по его словам, служили выходцы из Грузии. Губернатор сказал, что бойцы из других стран приезжали по одному.
Иностранных наемников заметили в районе Авдеевки в ДНР. Они родом из Польши и Грузии. Легионер из Германии пожаловался на бесконечные ресурсы российской армии. Он заявил журналистам, что у противника много техники и военнослужащих.
Грузия
Военные
Украина
Польша
Армия
Ситуация в Херсоне
Реклама
Реклама