Мир 26 марта 2024, 06:28 Иностранные наемники ВСУ из страха попасть в плен ушли с передовой — Сальдо Сальдо: иностранные наемники находятся во второй-третьей линиях обороны ВСУ Unsplash

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На Херсонском направлении стали реже встречать иностранных наемников Вооруженных сил Украины. Они укрылись на второй и третьей линиях обороны, заявил РИА «Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Как сообщают наши военные, на передке их теперь практически не бывает, особенно после случая попадания в российский плен наемника из Польши. Теперь они предпочитают отсиживаться во второй-третьей линиях», — сказал он.

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Владимир Сальдо заявил, что на Херсонском направлении не так много легионеров ВСУ, и чаще всего это поляки. Раньше, по его словам, служили выходцы из Грузии. Губернатор сказал, что бойцы из других стран приезжали по одному.

Иностранных наемников заметили в районе Авдеевки в ДНР. Они родом из Польши и Грузии. Легионер из Германии пожаловался на бесконечные ресурсы российской армии. Он заявил журналистам, что у противника много техники и военнослужащих.