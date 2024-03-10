Спецоперация 10 марта 2024, 11:46 Группу иностранных наемников обнаружили около Авдеевки Советник главы ДНР Кимаковский: под Авдеевкой выявили иностранных наемников ВСУ РИА «Новости»

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Российские разведчики зафиксировали группу иностранных наемников около поселков Тоненькое и Орловка рядом с Авдеевкой. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

По его словам, на участке под Авдеевкой помимо солдат ВСУ работают наемники из Грузии и Польши.

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Ранее Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской весны» заявил об успехах ВС России при наступлении в ДНР. Войска освободили часть поселка Ивановское неподалеку от города Часов Яр. Военные ВСУ отступили, под их контролем остается не более 20% населенного пункта. Украинские боевики прятались от артиллерии и авиации в нескольких капитальных зданиях, отметили в издании.