Мир 01 ноября 2022, 23:23 Иран начнет военную операцию против Саудовской Аравии в ближайшие часы — СМИ WSJ: Саудовская Аравия сообщила о возможной атаке Ирана на королевство в ближайшие часы РИА "Новости"

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Саудовская Аравия сообщила, что Иран может совершить нападение на королевство уже в ближайшие часы. Этими данными поделились с властями США, сообщили источники газеты The Wall Street Journal.

Издание отметило, что Саудовская Аравия, США и некоторые другие страны привели свои вооруженные силы в режим повышенной готовности из-за сообщений о «неизбежной атаке» Ирана. Авторы статьи подчеркнули, что иранские власти якобы планируют совершить нападение для отвлечения «внимания от внутренних протестов».

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Заместитель директора программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайех заявила, что Иран и Саудовская Аравия являются соперники почти во всех вопросах, но сошлись в поддержке России. Власти ближневосточных государств пошли на этот шаг, чтобы поставить США «синяк под глазом», отметила она.

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По мнению политолога, страны намерены ослабить позиции Запада в условиях установления многополярного мирового порядка. Геранмайех отметила, что американским властям придется признать реальность, чтобы восстановить свое господство.