Мир 16 февраля 2024, 10:36 Информатора ФБР обвинили в ложных показаниях по делу Байдена Спецпрокурор США обвинил информатора ФБР Смирнова в ложных показаниях о Байдене Kyle Mazza / Global Look Press

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Американский прокурор Дэвид Вайс обвинил 43-летнего экс-информатора ФБР Александра Смирнова в ложных показаниях о президенте США Джо Байдене и об участии его сына Хантера в сделках с украинской энергетической компанией Burisma Holdings. Об этом сообщил телеканал CNN.

Смирнова задержали днем 15 февраля в международном аэропорту Лас-Вегаса после того, как бывший информатор ФБР вернулся в США из-за границы. Ему предъявили обвинение по двум пунктам.

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Смирнов говорил, что в качестве причины найма Хантера Байдена представители Burisma назвали ему желание «защитить себя от всевозможных проблем». Информатор также сообщил правоохранителям, что менеджеры украинской компании заплатили по пять миллионов долларов президенту США и его сыну.

«В обвинительном заключении утверждается, что рассказ Смирнова ФБР „был выдумкой, совокупностью ничем не примечательных деловых встреч и контактов“», — указали в CNN.

В конце 2023 года спецпрокурор США предъявил Байдену-младшему обвинение по девяти пунктам. Сына президента США уличили в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов с 2016 по 2020.