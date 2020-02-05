Инфекционист рассказал, что ждет пассажиров зараженного коронавирусом лайнера

Корабль прибыл из Гонконга в японский город Йокогаму. Коронавирус выявили у 80-летнего пассажира, а позднее ряд других туристов пожаловался на плохое самочувствие. Коронавирус выявили у 10 человек.

Врач-инфекционист Юлия Четайкина объяснила, что ситуация будет развиваться так же, как в любом городе. Китайский коронавирус передается воздушно-капельным путем, и пассажиры могут заразиться.

Четайкина отметила, что обеспечить изоляцию на судне очень непросто. Для этого потребуется пребывание в отдельных каютах и отключение вентиляции.

«Изоляция на лайнере очень трудна — это небольшое пространство с множеством людей. Единственный выход — это изолировать всех в отдельные каюты и отключить вентиляцию, чтобы вирус не расходился, но это очень сложно. Возможность заразиться весьма высока. Но иммунитет у всех разный. Кто-то был привит от вирусов гриппа, у кого-то иммунитет свой более устойчив к вирусам, так что все зависит от индивидуальной чувствительности», — подчеркнула врач.

Инфекционист также отметила, что на корабле вирус может распространиться быстрее, чем на суше.

«Ускорить передачу может то, что люди чаще контактируют друг с другом, находясь в замкнутом пространстве, то же самое, например, происходит в школе», — объяснила Четайкина.

Напомним, что в Гонконге изолировали еще один круизный лайнер World Dream с 1,8 тысячи человек на борту.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом превысило 24,5 тысячи человек. Полностью излечились от заболевания 955 пациентов. Умерли 494 человека.