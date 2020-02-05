Круизный лайнер на 1800 человек изолировали из-за коронавируса в Гонконге

Круизный лайнер World Dream отправили на карантин из-за коронавируса. На борту судна находится 1,8 тысячи человек, которые могут быть заражены. Всему экипажу и пассажирам запрещено выходить на сушу.

В порт Гонконга прибыл круизный лайнер World Dream компании Genting Cruise Lines, на борту которого находились 1,8 тысячи человек — 90% из этого числа являются жителями Гонконга, сообщил сайт Reuters. У десятков пассажиров и членов экипажа зафиксировали температуру, кашель и боли в горле. На борту судна не было ни одного человека с материковой части Китая, но специалисты решили проверить людей на наличие коронавируса.

Опасения появились после информации, что во время прошлого путешествия на лайнере с 19 по 24 января находились три китайца, которые впоследствии стали носителями вируса.

2 февраля World Dream отправился в плавание с новыми пассажирами, а уже 5 февраля судно пришвартовалось в порту Гонконга. Это уже второй порт, куда подошел World Dream. Чуть раньше судну не позволили зайти в порт города Гаосюн на юго-западе Тайваня.

На днях другое судно — Diamond Princess — проверяли врачи. Коронавирус 5 февраля нашли у 10 человек на лайнере в Японии. Исследование провели в связи с тем, что полторы недели назад у одного 80-летнего пассажира подтвердилось заболевание. На этом судне находились россияне.

В конце января проблемы возникли и у другого круизного лайнера — Costa Smeralda — с шестью тысячами пассажиров на борту, среди которых были россияне. Судно остановили в 56 километрах от Рима из-за одной пассажирки из Китая, у которой вдруг поднялась температура. Медики быстро проверили всех пассажиров и сотрудников лайнера, а россиянам пообещали оформить билеты на родину.

По состоянию на 5 февраля более 24,3 тысячи человек заразились коронавирусом, 492 человека скончались.