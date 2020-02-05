Двое россиян оказались на судне в Японии, где выявили коронавирус

Двое россиян путешествуют на круизном судне Diamond Princess, на котором 10 человек заболели новым коронавирусом. Японские власти задержали судно на рейде, всех находящихся на его борту обследуют.

В посольстве РФ в Японии рассказали РИА «Новости» о ситуации на Diamond Princess. Сейчас дипмиссия выясняет состояние российских граждан. Им готовы оказать всевозможное содействие.

Лайнер вышел из Йокогамы 20 января. Его маршрут пролегал мимо Кагосимы, Гонконга и Окинавы. В понедельник круизное судно должно было вернуться обратно, однако некоторые пассажиры стали жаловаться на недомогание. Кроме того, один из путешественников, 80-летний житель Гонконга, оказался заражен новым типом коронавируса. Это выяснилось, когда он уже сошел на берег у себя на родине.

Япония решила задержать Diamond Princess. Медики предстоит обследовать 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа. У 10 из них уже выявлен 2019-nCoV. Всех зараженных отправят в больницу. Их состояние не оценивают как тяжелое. Остальным придется остаться на лайнере еще 14 дней.

По последним данным, число зараженных новым типом коронавируса превысило 24 тысячи человек. Его жертвами только в китайской провинции Хубэй стали 490 человек. Накануне из китайского Уханя на двух самолетах вывезли 132 россиянина.