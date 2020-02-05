    05 февраля 2020, 06:20

    Двое россиян оказались на судне в Японии, где выявили коронавирус

    Александра Ломейко

    Двое россиян путешествуют на круизном судне Diamond Princess, на котором 10 человек заболели новым коронавирусом. Японские власти задержали судно на рейде, всех находящихся на его борту обследуют.

    В посольстве РФ в Японии рассказали РИА «Новости» о ситуации на Diamond Princess. Сейчас дипмиссия выясняет состояние российских граждан. Им готовы оказать всевозможное содействие.

    Лайнер вышел из Йокогамы 20 января. Его маршрут пролегал мимо Кагосимы, Гонконга и Окинавы. В понедельник круизное судно должно было вернуться обратно, однако некоторые пассажиры стали жаловаться на недомогание. Кроме того, один из путешественников, 80-летний житель Гонконга, оказался заражен новым типом коронавируса. Это выяснилось, когда он уже сошел на берег у себя на родине.

    Япония решила задержать Diamond Princess. Медики предстоит обследовать 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа. У 10 из них уже выявлен 2019-nCoV. Всех зараженных отправят в больницу. Их состояние не оценивают как тяжелое. Остальным придется остаться на лайнере еще 14 дней.

    По последним данным, число зараженных новым типом коронавируса превысило 24 тысячи человек. Его жертвами только в китайской провинции Хубэй стали 490 человек. Накануне из китайского Уханя на двух самолетах вывезли 132 россиянина.