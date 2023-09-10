Мир 10 сентября 2023, 13:05 Индия предложит России перспективные отрасли для инвестирования рупий Лавров: Индия предложит РФ отрасли, куда можно инвестировать скопившиеся рупии Unsplash

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Индия заверила, что предложит РФ перспективные отрасли, куда можно инвестировать скопившиеся на счетах российских компаний миллиарды рупий. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам саммита G20, сообщил ТАСС.

У отечественных экспортеров на счетах в индийских банках огромное количество рупий. Сейчас ведомства и правительства России и Индии договариваются о том, как найти возможности взаимовыгодного инвестирования и использования иностранной валюты, подчеркнул Лавров.

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Саммит «Группы двадцати» стал успех для всех стран объединения. В настоящее время G20 переживает переломный момент, отметил министр иностранных дел России.

По итогам саммита страны выступили за полное выполнение черноморской инициативы и высказались против использования ядерного оружия. Украину на встречу не пригласили, поэтому власти государства заявили, что G20 нечем гордиться.