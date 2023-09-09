Мир 09 сентября 2023, 15:23 Страны G20 выступили против применения ядерного оружия G20 назвала недопустимым применение ядерного оружия РИА «Новости»

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Государства G20 выступили против использования ядерного оружия или соответствующих угроз, говорится в декларации организации. Документ приняли по итогам саммита «Группы двадцати».

Согласно декларации, страны должны действовать в соответствии с целями и принципами Организации Объединенных Наций, согласно которым государствам необходимо воздержаться от применения силы для достижения территориальных приобретений.

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«Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы», — говорится в декларации.

Президент Финляндии Саули Ниинисте ранее заявил, что опасается дальнейшей эскалации конфликта на Украине и возможности использования ядерного оружия.