Мир 10 сентября 2023, 12:04 Лавров назвал саммит G20 успехом всех стран «Двадцатки» Глава МИД Лавров: саммит G20 является успехом всех стран-участниц РИА «Новости»

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Саммит «Большой двадцатки» стал успехом всех стран G20. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи, написал ТАСС.

«Саммит, конечно же, — безусловный успех, прежде всего индийского председательства, но и всех нас. „Двадцатка“ переживает, я бы сказал, такую внутреннюю реформу», — сказал глава МИД.

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Министр отметил, что прежде всего проявилась активность членов от Глобального Юга.

Ранее Лавров, выступающий на саммите от российской стороны, участвовал в церемонии возложения венков к мемориалу Махатмы Ганди в Нью-Дели. Также он получил ценный подарок — бежевый индийский шарф, сделанный из ткани кхади.

По итогам саммита членом «Большой двадцатки» стал Африканский союз. Страны также выступили против использования ядерного оружия и за полное выполнение черноморской инициативы. Украину на встречу не позвали, поэтому власти страны заявили, что G20 нечем гордиться.

Планы канцлера Германии Олафа Шольца «отвесить пощечину» России тоже потерпели неудачу на саммите G20. В итоговой декларации саммита G20 не было осуждения РФ.