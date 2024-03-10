Мир 10 марта 2024, 18:54 Инаугурация седьмого лидера Венгрии состоялась в Будапеште РИА «Новости»: в столице Венгрии прошла инаугурация президента Шуйока Unsplash

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Церемония инаугурации президента Венгрии Тамаша Шуйока завершилась перед президентским дворцом в Будапеште. Об этом сообщило РИА «Новости».

На мероприятии присутствовали премьер-министр страны Виктор Орбан, спикер парламента Ласло Кевер, а также бывшие президенты Янош Адер и Пал Шмитт.

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На площади прозвучал «Марш Ракоци» композитора Гектора Берлиоза. Нового лидера государства поприветствовали почетный батальон и гусарское подразделение имени графа Ференца Надашди, после чего на сцену вынесли флаги Венгрии.

Фолк-певица Ханга Качо исполнила гимн Венгрии, артистка Анна Кубик зачитала стихотворение поэта Тибора Дюрковича «Нация», а хор Будапештской коллегии адвокатов спел народные песни. Нового президента также поприветствовали представители четырех исторических церквей страны.

В конце февраля парламент единогласно проголосовал за отставку венгерского президента Каталины Новак из-за скандала с помилованием преступника. Весной 2023 года она удовлетворила прошение о помиловании экс-замдиректора детского дома, который скрывал преступления педофила.