Мир 27 февраля 2024, 06:57 Президента Венгрии отправили в отставку после скандала с помилованием преступника Парламент Венгрии единогласно отправил в отставку президента Каталин Новак Unsplash

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Каталин Новак покинула пост президента Венгрии после скандала с помилованием преступника, замешанного в деле о педофилии. Члены парламента единогласно проголосовали за ее уход. Страну возглавит Тамаш Шуйок, сообщили «Известия».

Первое после зимних каникул заседание парламента транслировало национальное телевидение. Каталин Новак не присутствовала, но премьер-министр Виктор Орбан во время своего выступления поблагодарил ее за работу. Депутаты единогласно поддержали отставку президента.

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В тот же день прошло голосование за назначение нового главы государства. В первом же туре одержал победу 67-летний председатель Конституционного суда Тамаш Шуйок. До его вступления в должность обязанности президента возложат на спикера парламента Ласло Кевера.

Поводом для отставки Каталин Новак стал скандал с помилованием бывшего замдиректора детского дома в городке Бичке, которого приговорили к трем годам четырем месяцам тюрьмы. Он пытался выгородить своего начальника, обвиненного в педофилии, и надавил на одного из воспитанников. Президент сама подала в отставку, а экс-министр юстиции Венгрии Юдит Варга отказалась от депутатского мандата и объявила об уходе из политики.