«Имеем дело с гуманитарной катастрофой». Зеленский заявил о возможном бунте в Донбассе

Жители Донбасса могут увидеть, что люди живут на Украине лучше, чем они. В конечном итоге это приведет к бунту, считает украинский президент Владимир Зеленский.

«Многие из этих людей больны коронавирусом, мы там имеем дело с гуманитарной катастрофой. И люди, которые живут на оккупированной части Донбасса, могут видеть, как украинцы живут по ту сторону фронта, а именно лучше. <…> Если терпение людей там в какой-то момент исчерпается, могут возникнуть беспорядки», — заявил Зеленский австрийскому изданию Wiener Zeitung.

В качестве примера глава Украины привел жизнь донбасских шахтеров, которые сейчас не получают нормальную зарплату. По словам Зеленского, людям приходится платить за электричество и воду по высоким тарифам.

Он отметил, что есть люди, которые выступают за замораживание конфликта. При этом на территории Донбасса находятся три миллиона украинцев. Многие граждане придерживаются проукраинских взглядов, поэтому не исключено, что в ДНР и ЛНР вспыхнет внутренний конфликт.

Военные действия начались в Донбассе в 2014 году — после государственного переворота на Украине. Тогда появились самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Стороны продолжают вести переговоры о прекращении огня, но пока урегулировать ситуацию так и не удалось.