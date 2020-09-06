Киев обвинил ДНР в обстреле после введения режима прекращения огня

После объявления режима прекращения огня военные ДНР прицельно обстреляли позиции украинских военных. Об этом заявила пресс-служба Операции объединенных сил (ООС).

«Враг нагло открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17 по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины, который устранял последствия пожара на позиции», — сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

Пострадавшего военнослужащего доставили в больницу для оказания необходимой помощи. Украинская сторона отметила, что такие действия направлены на разрыв договоренностей.

«Сегодняшний обстрел еще раз доказывает, что так называемое руководство ОРДЛО не имеет цели достичь мира», — подчеркнули в сообщении.

При этом в ООС отметили, что дают ДНР еще одну возможность выполнить соглашения. В противном случае Киев пообещал принять ответные меры.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ уничтожить инженерные укрепления Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе. Эти постройки нарушали соглашения с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.