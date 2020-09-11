Часть ЛНР лишилась воды из-за решения Киева

Западная фильтровальная станция прекратила подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику. Три насосных станции ЗФС обесточены.

КП «Попаснянский районный водоканал», контролируемый Киевом, уведомил, что станции ЗФС-1, ЗФС-2 и ЗФС -3 были обесточены. Вода прекратила поступать с утра 10 сентября.

Из-за этого без водоснабжения остались несколько городов ЛН, в том числе Стаханов, Кировск, Брянка, Перевальск. Нет ее и в Алчевске, Зоринске, Артемовске, Славяносербске и Первомайске. В МЧС уточнили, что недопоставка воды в эти населенные пункты не превысит 70%.

Прекратившая работу фильтрованная станция и Петровская насосная станция — единственные источники водоснабжения ЛНР, которые остались на подконтрольной Киеву территории. Остальную воду самопровозглашенная республика получает от Киева в автономном режиме, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС ЛНР.

С 2014 года в Донбассе не прекращается конфликт. Регион не признал итоги государственного переворота на Украине и новую киевскую власть. Урегулирование ситуации обсуждают в минском формате и на встречах «нормандской четверки».