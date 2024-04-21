Мир 21 апреля 2024, 22:17 Илона Маска на Украине обвинили в отсутствии логики Подоляк: у Илона Маска отсутствуют элементарные представления о логике РИА «Новости»

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Американский предприниматель Илон Маск испытывает дефицит логики. Об этом в сети Х заявил советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Когда кто-то из глобальных влиятельных персон (тот же Илон Маск) упорно говорит об „отсутствии стратегии выхода из российско-украинского конфликта“, приходится в очередной раз удивляться дефициту простой логики в современном мире», — написал он.

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Ранее Маск отреагировал на решение палаты представителей конгресса США принять новый пакет помощи для ВСУ. Он отметил, что его больше всего беспокоит то, что ни у США, ни у Украины нет стратегии выхода из кризиса, а есть только вечный конфликт, в котором «молодежь гибнет в окопах от артиллерийских обстрелов или от пулеметов и снайперов на минных полях».

По словам миллиардера, продолжение боевых действий не в интересах Украины. Страна продолжит терять население и территории, если не достичь мирного соглашения.