Мир 21 апреля 2024, 04:51 Илон Маск резко отреагировал на решение США о новом пакете помощи Украине Маск спросил о стратегии выхода после одобрения новой помощи Украине IMAGO/Jeffrey Mayer / Global Look Press

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Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск отреагировал на решение палаты представителей конгресса США принять новый пакет помощи для ВСУ. Свою реакцию бизнесмен продемонстрировал в соцсети Х.

Маск прокомментировал пост бизнесмена Дэвида Сакса, который написал, что выделенных средств, рекламируемых как «спасение Украины», хватит только на половину контрнаступления армии страны, которое провалилось в прошлом году.

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«Меня больше всего беспокоит то, что нет стратегии выхода, а есть только вечный „конфликт“, в котором молодежь гибнет в окопах от артиллерийских обстрелов или от пулеметов и снайперов на минных полях», — заявил Маск.

Ранее миллиардер сказал, что присоединение Украины к НАТО сравнимо с ядерным апокалипсисом. Так он отреагировал на видео с речью государственного секретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что целью июльского саммита блока будет «возведение моста» к членству Украины в альянсе.