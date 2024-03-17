Мир 17 марта 2024, 12:33 Маск предсказал Украине новые потери из-за отказа от мира Маск: Украина потеряет больше людей и земли из-за отказа от мирного соглашения Sebastian Gollnow / Global Look Press

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Продолжение боевых действий не в интересах Украины. Страна продолжит терять население и территории, если не достичь мирного соглашения. Об этом в социальной сети X написал американский предприниматель Илон Маск.

Так он прокомментировал пост венчурного инвестора Дэвида Сакса, выступившего с критикой статьи газеты The Washington Post о том, что в некоторых украинских деревнях не осталось мужчин из-за проведенной мобилизации.

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Предприниматель заявил, что не верит в принудительный призыв, а также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за два года боевых действий погибла только 31 тысяча человек. Пользователи в комментариях напомнили, что это число уже назвали существенно заниженным.

К обсуждению присоединился Илон Маск. Он написал, что командование украинских войск не жалеет людей и отправляет их умирать в окопы впустую.

«Чем дольше не будет мира, тем хуже для народа Украины — больше погибнет и больше земли будет потеряно», — написал владелец соцсети X.

Министерство обороны Украины объявило, что в рамках новой мобилизации призовет 330 тысяч новобранцев, которые заменят находящихся на передовой военных и компенсируют потери в живой силе. При этом новый закон о мобилизации еще не прошел второе чтение в Раде.