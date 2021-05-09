Илон Маск заявил в комедийном шоу, что у него синдром Аспергера

Американский предприниматель Илон Маск попробовал себя в роли ведущего сатирического телешоу Saturday Night Live на канале NBC. Бизнесмен в том числе признался, что якобы страдает синдромом Аспергера. Выступление Маска выложили на YоuТubе-канале SNL.

Глава компаний SpaceX и Tesla предположил, что он, вероятно, первый ведущий шоу SNL, у которого синдром Аспергера. Поэтому он назвал свое выступление «историческим».

«По крайней мере, я стал первым ведущим SNL, который в этом признался», — отметил Маск.

Синдром Аспергера — это аутистическое расстройство. У людей с таким заболеванием наблюдаются трудности с общением и восприятием окружающего мира, а также стереотипный набор интересов и знаний.

«Вы действительно думали, что я обычный спокойный парень?» — спросил Маск, напомнив, что он переизобрел электрокары и собирается отправлять людей на Марс.

Предприниматель шутил в том числе о своем Twitter. Он объяснил, что часто излагает в нем странные мысли, но не может иначе, потому что так работает его мозг.

Маск ранее заявил, что первый беспилотный полет на Марс может состояться в 2024 году.