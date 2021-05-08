Илон Маск назвал сроки беспилотного полета на Марс

Беспилотный полет на Марс может состояться уже в 2024 году. Такое заявление сделал руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.

Об этом он написал в своем Twitter.

«2024 год не исключен для беспилотного полета», — написал он в ответ на вопрос о планах на полет на Марс в 2026 году.

До этого Илон Маск заявил, что компания поставила цель осуществить пилотируемые полеты на Красную планету к 2026 году. Сейчас SpaceX занимается разработкой транспортной системы, которая состоит из полностью многоразовых ракет-носителей Super Heavy и корабля Starship.

С помощью этой системы можно будет доставлять на околоземные орбиты грузы, спутники и экипажи. Их же можно будет транспортировать на Луну или Марс.

Сейчас на Марсе находится вертолета Ingenuity — его первый полет состоялся 5 мая. Однако в тот раз вертолет взлетел и вернулся на то же место. Во время своего пятого полета он впервые переместился с одной точки на другую. Он находился в воздухе 108 секунд — за это время Ingenuity смог переместиться на 129 метров в южном направлении.

На высоте 10 метров он сделал высококачественные цветные фотографии окрестностей. Планируется, что в ближайшее время он совершит еще несколько полетов.