Маск допустил человеческие жертвы при покорении Марса

При освоении Марса возможны человеческие жертвы. Покорять Красную планету должны только добровольцы. Космическое путешествие назвали опасным, но восхитительным.

Прогноз о том, как сложится марсианская кампания, дал глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в интервью телеканалу CNN.

«Скорее всего, группа людей, вначале умрет. Нелегко туда добраться», — заметил он.

Маск заметил, что отправляться на Красную планету в SpaceX никого не заставляют, поскольку путешествие «тяжелое и опасное».

«Но это восхитительное приключение. Звучит заманчиво. Марс — то самое место», — сказал миллиардер, в шутку назвав свою речь рекламой Марса.

Добровольцев, по его словам, очень много. Счет идет на тысячи, если не на миллионы.

На прошлой неделе марсоходу Perseverance впервые удалось получить кислород из атмосферы Красной планеты. В России скептически отнеслись к достижению, назвав его сделанным на потребу публике. Самому аппарату кислород не требуется.

В NASA тем не менее полагают, что научное открытие поможет обеспечить космонавтов пригодным для дыхания воздухом в будущем.