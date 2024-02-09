09 февраля 2024, 15:24
Илон Маск решил отказаться от мобильного телефона
Илон Маск решил отказаться от мобильного телефона в пользу своей соцсети X
Американский бизнесмен, миллиардер, основатель SpaceX и владелец бывшего Twitter Илон Маск решил отказаться от использования мобильного телефона. Об этом он сам рассказал в своем аккаунте в социальной сети X.
Он уточнил, что откажется от своего телефонного номера через несколько месяцев. При этом гаджетом предприниматель все же будет пользоваться.
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«Буду использовать только X для обмена текстовыми сообщениями и для аудио- и видеозвонков», — подчеркнул Маск.
Накануне в своем акаунте он написал пост, в котором выразил недовольство идеей Евросоюза ввести санкции против американского журналиста Такера Карлсона. Рестрикции грозят корреспонденту за интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Видео с главой государства и Карлсоном набрало в соцсети Маска более 90 миллионов просмотров за 12 часов. А Владимир Путин попал в тренды в Соединенных Штатах.
Полную запись интервью российского лидера с американским журналистом доступно на Rutube-канале «360».
Санкции
Евросоюз
Илон Маск
Владимир Путин
Такер Карлсон
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
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