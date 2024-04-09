Мир 09 апреля 2024, 11:16 Илон Маск предупредил США о крупном теракте масштаба 11 сентября Бизнесмен Илон Маск предупредил о новом теракте из-за миграционного кризиса Sebastian Gollnow / Global Look Press

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Глава компании Tesla Motors Илон Маск согласился с прогнозом предпринимателя Вивека Рамасвами о риске нового крупного теракта в США из-за наплыва нелегальных мигрантов. Он заявил об этом в своем микроблоге в соцсети X.

Вивек Рамасвами призвал урегулировать миграционный кризис на юге США. По его мнению, десятки тысяч человек, или 0,1% нелегалов, приехали в страну с враждебными намерениями. Бизнесмен предупредил об угрозе нового теракта, сравнимого по масштабу с атакой на башни-близнецы 11 сентября 2001 года.

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«Лишь вопрос времени», — подтвердил в комментариях к его заявлению Илон Маск.

Правоохранители сообщили об увеличении количества нелегальных мигрантов из Венесуэлы, Мексики и других стран. Илон Маск неоднократно предупреждал общественность о последствиях слишком лояльного законодательства. Он заявлял, что США стали убежищем международных преступников.