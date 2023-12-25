Мир 25 декабря 2023, 23:09 Чужие среди чужих. Миграционный кризис в США спровоцировал раскол в обществе и власти WP: мигранты из Венесуэлы могут не пережить зиму в США без поддержки властей Freepik

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Несколько десятков тысяч нелегалов пересекли американскую границу на прошлой неделе. Власти США и местные жители забили тревогу — вопрос с нелегальными мигрантами остается нерешенным долгие годы, и ситуация продолжает накаляться. Иногда искателям лучшей жизни все же идут навстречу, предоставляя временное жилье, однако их положение лучше от этого не становится. К решению непростой задачи подключились правозащитники, однако закрыть вопрос способно лишь федеральное правительство.

Рекорд нелегальной миграции

В последние месяцы в США возросло число задержаний нелегалов из Венесуэлы. Они побили «рекорд» мексиканцев, которые впервые уступили пальму лидерства по арестам за пересечение границы. По данным телеканала CBS, правоохранители задержали около 54 тысяч венесуэльцев, прорвавшихся на территорию Штатов.

Венесуэла (отмечена оранжевым цветом) и Мексика (отмечена зеленым). Венесуэльцы пересекали границы Никарагуа и Гватемалы и затем попадали на территорию Мексики, двигаясь к пограничному посту округа Брукс, самого ближнего американского штата — Техас / Викимедиа

За последние 10 лет более семи миллионов венесуэльцев вынужденно покинули страну по экономическим, политическим и гуманитарным причинам. Наплыв мигрантов настолько встревожил общество, что по телевидению ситуацию называли вторжением в США. Ситуация привела к росту преступности и снижению качества жизни местного населения.

Этой осенью администрация американского лидера Джо Байдена объявила о временном введении легального статуса для почти полумиллиона венесуэльцев, сообщило издание Би-би-си.

Речь шла только о тех мигрантах, которые успели пересечь границу Мексики и США до 31 июля 2023 года. Тех, кто не успел оказаться на техасских просторах до этой даты, ждала немедленная депортация.

Президент США Джо Байден. Фото: Sarah Silbiger / Keystone Press Agency / Global Look Press

Наплыв мигрантов спровоцировал увеличение размера налогов в приграничных городах. Венесуэльцы расселились и в других местах — они стали обременением для жителей населенных пунктов в сотнях километров от границы. Журналисты отметили, что «переполненные приюты и палаточные городки стали символами неудач федеральной миграционной службы».

Кризис человеческого отношения

Речь и обещания Байдена звучали вполне логично — слишком много мигрантов в стране создало бы ряд сопутствующих проблем. Когда президент подписывал указ о «легализации» почти полумиллиона человек, он не учел один важный фактор — венесуэльцев нужно куда-то заселить, а сделать это без предварительной подготовки оказалось довольно проблематично.

Журналисты газеты The Washington Post провели независимое расследование, отправившись в небольшой город в горах, который находится недалеко от границы, но уже не в Техасе, а в Иллинойсе. По их словам, населенный пункт стал новой «линией фронта» в кризисе, распространяющемся по всей стране.

Два мигранта из Венесуэлы бегут к мексиканско-американской границе. Фото: Rafael Hernandez / Global Look Press

Мигрантов из Венесуэлы привлек даже город Карбондейл на севере США. В этом населенном пункте совсем не южная погода — зимой столбики термометров опускаются ниже нуля, когда на родине приезжих в это время года не бывает холоднее +20.

Журналисты напомнили, что в этот городок прибыли несколько десятков молодых людей. Местные власти разрешили им разместиться в зале для заседаний, чтобы они попросту не замерзли в морозную ночь. Мэр Карбондейла Бен Бомфалк выразил опасения, что такая доброта может привлечь в город еще больше беженцев. Тем, кому не нашлось места, пришлось пережидать холода в машинах.

Мигранты из Венесуэлы в штате Техас, США. Фото: John Lamparski / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Мы — один маленький городок с населением менее семи тысяч человек, который пытается разобраться во всем этом. Вы, вероятно, скоро почувствуете эти последствия», — обратился Бомфалк к своим коллегам в регионе, предупреждая, что они должны готовиться к гуманитарному кризису.

Это не первый раз, когда «маленький Карбондейл» страдает от миграционных упущений и бессмысленных обещаний американского правительства. В начале ноября местных жителей возмутило бездействие властей. Тогда под мостом обнаружили более 80 мигрантов. Все они пересекли границу до конца июля и мечтали о новом рабочем месте в «стране возможностей».

Есть желание, нет возможности и наоборот

Тогда на защиту венесуэльцев встал руководитель региональной группы правозащитников Алекс Санчес, потребовав организовать встречи с членами правительства и некоммерческих организаций.

Вы можете только представить, через что им (мигрантам — прим. ред.) пришлось пройти? Алекс Санчес правозащитник

Ситуацию ненадолго взяли под контроль: большинство мигрантов расселили в образовательные и спортивные центры, выделив половину или целые залы в качестве мест для ночлега. Однако окончательное решение региональных властей никого не устроило. По их словам, предоставить жилье, хоть и временное, они смогут лишь ближе к концу марта. Как раз когда отступят зимние морозы.

Власти соседних населенных пунктов, отметили журналисты, в проблему решили вовсе не углубляться — они предложили отправить детские кроватки и тесты на коронавирус. На этом все.

Фото: Isaac Guzman / Global Look Press Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Фото: Isaac Guzman / Global Look Press Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Мэра Карбондейла, по данным газеты, удивило, что федеральное правительство не предлагает никаких ресурсов или рекомендаций, чтобы помочь властям на местах справиться с ситуацией. Просьбу администрации Байдена выделить на эти цели 1,4 миллиарда долларов включили в запрос на финансирование, но по каким-то причинам он застопорился в конгрессе.

Ситуация начала возмущать местных жителей маленького города на севере США — они не хотят, чтобы их «дом стал центром приема и содержания мигрантов». Некоторые американцы, по словам журналистов, не могут смириться с тем, что целые семьи с маленькими детьми вынуждены спать на уличных лавках в морозы.

Фото: Stringer / Global Look Press Фото: Jair Cabrera Torres / Global Look Press Фото: Stringer / Global Look Press Фото: Stringer / Global Look Press Фото: Jair Cabrera Torres / Global Look Press

Бездействие американского правительства — не единственная проблема. Еще одна — отсутствие работы с достойной зарплатой для мигрантов в приграничных городах. По словам некоторых из них, они ехали в США «восполнять кадровый голод» в гостиничном и строительном бизнесе, а также в сфере обслуживания. На деле все оказалось иначе — при попытках устроиться им либо отказывали без объяснения причин, либо вызывали полицию. Стражи правопорядка арестовывали переселенцев.

Некоторым венесуэльцам и другим латиноамериканцам, проживающим в этом регионе, везет чуть больше — им позволяют убирать дома, сады и участки местных жителей за символическую плату. У мигрантов есть желание «не быть обузой для американцев», отметили авторы статьи. Однако, по их мнению, власти США связывают руки искателям лучшей жизни, усугубляя и без того непростую ситуацию.