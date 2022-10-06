Илон Маск заявил американскому сенатору, что на востоке Украины предпочитают Россию | 360°

Мир 06 октября 2022, 07:20 Поделиться Telegram

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Viber Илон Маск заявил американскому сенатору, что на востоке Украины предпочитают Россию Миллиардер Маск: на востоке Украины предпочитают Россию Flickr

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Миллиардер Илон Маск подчеркнул, что на востоке этой страны предпочитают Россию. Такой ответ в своем аккаунте в Twitter предприниматель дал американскому сенатору Линдси Грэму, который усомнился в состоятельности его плана по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Грэм выразил мнение о том, что Илон Маск должен «понять факты российского вторжения на Украину», прежде чем предлагать способы выхода из конфликта.

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«Если исходить из того, что воля людей имеет значение, в любой зоне конфликта мы должны поддерживать волю тех, кто живет там. Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных частях большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию», — прокомментировал Маск.

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Нашумевший мирный план миллиардера по Украине состоит всего из четырех пунктов. По его мнению, необходимо устроить повторные референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях под контролем, к примеру, ООН, признать Крым частью Российской Федерации и гарантировать ему качественное водоснабжение и, наконец, присвоить Украине нейтральный статус.

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