Деньги 17 декабря 2022, 02:56 Twitter ищет новых инвесторов из-за оттока рекламодателей — СМИ Semafor: Twitter ищет новых инвесторов, чтобы заплатить по счетам Pixabay

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Руководство Twitter находится в поиске новых инвестиций из-за оттока рекламодателей и приближающихся выплат по долгам, сообщил портал Semafor.

Директор офиса Илона Маска Джаред Берчалл предложил потенциальным инвесторам купить акции по цене 54,2 доллара за штуку. Аналогичную сумму предприниматель отдал за каждую акцию в октябре, чтобы выкупить площадку.

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Один из инвесторов Tesla Росс Гербер, также вложивший в покупку Twitter порядка миллиона долларов, заявил о контактах с руководством компании. Ему предложили вложить еще.

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Как утверждают СМИ, отток рекламодателей в Twitter связан с новой редакционной политикой соцсети. Это отрицательно сказалось на доходах компании. Текущий долг площадки составляет 13 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что Twitter могут заблокировать на территории Евросоюза из-за правил модерации контента пользователей.