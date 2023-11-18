18 ноября 2023, 11:45
«Термоядерный иск». Маск пригрозил компаниям, бойкотировавшим соцсеть Х
Владелец соцсети Х Маск заявил, что подаст иск на бойкотировавшие ее компании
Американский миллиардер Илон Маск пригрозил судебным иском компаниям, которые бойкотировали принадлежащую ему соцсеть Х. Он пообещал открыть иск «за долю секунды» 20 ноября.
«X Corp подает термоядерный иск против СМИ и всех, кто участвовал в этом мошенническом нападении на нашу компанию», — написал Маск в социальной сети.
Бизнесмен подвергся критике за комментарий к посту одного из пользователей о том, что еврейские сообщества проявляют ненависть к «белым людям», хотя требуют прекратить ее в отношении самых себя. Маск поддержал эту позицию. Многие сочли его высказывания антисемитскими. После этого, по данным СМИ, кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate решили приостановить размещение рекламы в Х. Рекламироваться в этой соцсети также отказались компании Walt Disney, IBM и Apple.
Недовольный Илон Маск пригрозил всем пользователям, выступающим в поддержку геноцида, блокировкой в Х.
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Илон Маск
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