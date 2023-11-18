Мир 18 ноября 2023, 11:45 «Термоядерный иск». Маск пригрозил компаниям, бойкотировавшим соцсеть Х Владелец соцсети Х Маск заявил, что подаст иск на бойкотировавшие ее компании Omar Marques/Keystone Press Agency

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Американский миллиардер Илон Маск пригрозил судебным иском компаниям, которые бойкотировали принадлежащую ему соцсеть Х. Он пообещал открыть иск «за долю секунды» 20 ноября.

«X Corp подает термоядерный иск против СМИ и всех, кто участвовал в этом мошенническом нападении на нашу компанию», — написал Маск в социальной сети.

Бизнесмен подвергся критике за комментарий к посту одного из пользователей о том, что еврейские сообщества проявляют ненависть к «белым людям», хотя требуют прекратить ее в отношении самых себя. Маск поддержал эту позицию. Многие сочли его высказывания антисемитскими. После этого, по данным СМИ, кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate решили приостановить размещение рекламы в Х. Рекламироваться в этой соцсети также отказались компании Walt Disney, IBM и Apple.

Недовольный Илон Маск пригрозил всем пользователям, выступающим в поддержку геноцида, блокировкой в Х.