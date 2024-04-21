Мир 21 апреля 2024, 12:17 ИГИЛ взял на себя ответственность за взрыв в Кабуле Филиал ИГ признал свою ответственность за взрыв в столице Афганистана Xinhua / Global Look Press

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Боевики из группировки «Вилаят Хорасан»*, являющейся филиалом ИГ*, признались в совершении теракта в Кабуле, где в результате взрыва погиб местный житель. Об этом сообщило агентство France-Presse.

Из-за взрыва в афганской столице также пострадали три человека. Теракт произошел вечером 20 апреля в торговом районе Котэ-Санги, где проживают хазарейцы-шииты. Террористы заложили бомбу под автобусом, отметил представитель кабульской полиции Халид Задран.

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«Ответственность за нападение взяло на себя „Исламское государство* в Хорасане“», — указали в агентстве.

«Вилаят Хорасан»* является одной из самых жестких группировок ИГ*. Именно она стоит за взрывом в аэропорту Кабула в 2021 году. Когда к власти в Афганистане пришли талибы*, многие люди устремились к воздушной гавани, чтобы покинуть страну. Когда в аэропорту образовались толпы и возникла давка, террорист устроил взрыв. В результате теракта погибло 183 человека. Группировку также подозревают в том, что она спланировала нападение на «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

* Запрещенная в России террористическая организация.