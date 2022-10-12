Путин предложил создать в Турции газовый хаб для «Северных потоков» | 360°

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Путин предложил создать в Турции газовый хаб для «Северных потоков»

Президент Путин предложил направить газ с «Северных потоков» в Европу через Турцию

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Россия может перенаправить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию.  Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя». Об этом сообщило РИА «Новости».

Глава государства предложил сделать основными маршрутами поставки российского природного газа в Европу через Турцию, где создать крупнейший газовый хаб.

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«Если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры», — уточнил Путин.

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Он обратил внимание на экономическую целесообразность данного решения более высокий уровень безопасности нового маршрута.

В качестве альтернативного варианта Путин отметил возможность возобновления поставок топлива в Европу по уцелевшей нитке «Северного потока».

«Мы никого ни в чем не ограничиваем, — сказал глава государства, подчеркнув, что Россия готова поставлять в осенне-зимний период дополнительные объемы газа.

Касаясь перспектив ремонта «Северных потоков», Путин сказал, что это будет иметь смысл только в случае дальнейшей эксплуатации трубопроводов.

Ранее Путин заявил, что Россия не будет поставлять энергоресурсы по установленным странами ценам.

Газопровод Северный поток — 2

Владимир Путин

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