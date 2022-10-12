Путин предложил создать в Турции газовый хаб для «Северных потоков» | 360°

Власть 12 октября 2022, 18:58 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Путин предложил создать в Турции газовый хаб для «Северных потоков» Президент Путин предложил направить газ с «Северных потоков» в Европу через Турцию РИА Новости

Читать 360tv в

Россия может перенаправить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя». Об этом сообщило РИА «Новости».

Глава государства предложил сделать основными маршрутами поставки российского природного газа в Европу через Турцию, где создать крупнейший газовый хаб.

Реклама

«Если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры», — уточнил Путин.

Реклама

Он обратил внимание на экономическую целесообразность данного решения более высокий уровень безопасности нового маршрута.

В качестве альтернативного варианта Путин отметил возможность возобновления поставок топлива в Европу по уцелевшей нитке «Северного потока».

«Мы никого ни в чем не ограничиваем, — сказал глава государства, подчеркнув, что Россия готова поставлять в осенне-зимний период дополнительные объемы газа.

Касаясь перспектив ремонта «Северных потоков», Путин сказал, что это будет иметь смысл только в случае дальнейшей эксплуатации трубопроводов.

Ранее Путин заявил, что Россия не будет поставлять энергоресурсы по установленным странами ценам.

0 0 0 0 0 0