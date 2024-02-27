Мир 27 февраля 2024, 13:36 Кремль отреагировал на слова Макрона об отправке войск на Украину Песков заявил о неизбежности столкновения с НАТО при отправке войск на Украину РИА «Новости»

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Вероятная отправка войск стран Европы на Украину повлечет за собой столкновение между Россией и НАТО. Об этом РИА «Новости» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, у целого ряда делегаций стран-участниц конференции в Париже сохраняется трезвая оценка о ситуации и последствий от потенциального вовлечения в горячую фазу конфликта.

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«Это не в их интересах. В этом они должны себе отдавать отчет», — сказал Песков.

Таким образом пресс-секретарь президента России отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил отправку военных из Европы в зону украинского конфликта.

«Здесь есть факт обсуждения вероятности отправления из стран НАТО неких контингентов на Украину. Нам известна позиция Макрона о необходимости нанесения стратегического поражения России. На этот счет есть богатая палитра мнений, но нет консенсуса», — добавил представитель Кремля.

Ранее Макрон также заявил, что поражение России на Украине обеспечит безопасность в Европе.