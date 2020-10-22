И. о. мэра Бишкека Тюлеев ушел с поста через день после назначения

Ставший 21 октября исполняющим обязанности мэра Бишкека Нариман Тюлеев отказался от должности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии киргизской столицы.

Тюлеев заявил, что не хотел возглавлять Бишкек, но его уговорил бывший мэр Азиз Суракматов. Последний ушел в отставку 20 октября. Однако сразу после вступления в должность «вокруг кресла мэра развернулась грязная и отвратительная борьба различных группировок и сомнительных личностей». Об этом написало РИА «Новости».

В связи с этим Тюлеев вместе с и. о. президента страны Садыром Жапаровым принял решение оставить пост. На его место придет первый вице-мэр Алмаз Бакетаев, который два года справляется со своими обязанностями — «добросовестно и ответственно служит столице».

Волнения в Киргизии начались 5 октября после подведения итогов парламентских выборов. Общество оказалось с ними не согласно, начались протесты. Сторонники оппозиции захватили здание парламента, где находится президентская администрация.

В результате этих событий президент Сооронбай Жээнбеков и премьер Киргизии Кубатбек Боронов ушли в отставку. Временно исполняющим обязанности главы государства стал Садыр Жапаров. Новые парламентские выборы пройдут 20 декабря.