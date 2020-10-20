Мэр Бишкека подал в отставку

Мэр столицы Киргизии Азиз Суракматов решил покинуть свой пост. Он объявит об этом официально 20 октября.

«Суракматов подал в отставку, он намерен объявить об этом официально сегодня во время пресс-конференции», — рассказала «Интерфаксу» советник мэра Бишкека Гуля Алмамбетова.

Ранее действующий глава города назначил на должность первого вице-мэра столицы Киргизии Наримана Тюлеева. Он четыре года отбывал наказание в тюрьме за коррупцию. Тюлеева признали виновным в нанесении ущерба государству на сумму более 30 миллионов сомов, что превышает 370 тысяч долларов.

В 2013 году Ленинский районный суд Бишкека приговорил будущего вице-мэра к 11 годам колонии. Также Тюлееву предписали конфискацию имущества. Его семья полностью возместила ущерб и мужчина вышел по амнистии через четыре года после вынесения приговора.

Ранее стало известно, что суд оправдал и. о. президента Садыра Жапарова, которого ранее обвиняли в попытках захвата власти в 2012 году. В его действиях не обнаружили состава преступления. Такое же решение принято в отношении главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.