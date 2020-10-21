Названа дата повторных выборов в Киргизии

ЦИК Киргизии назначил повторные парламентские выборы на 20 декабря. Эту информацию подтвердил представитель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

«Центризбирком единогласно утвердил 20 декабря датой новых выборов», — заявил представитель ЦИК Киргизии РИА «Новости».

Он добавил, что подготовка к избирательному процессу начнется уже 21 октября.

Массовые протесты вспыхнули в Киргизии 5 октября. Люди оказались не согласны с итогами выборов в парламент. В ходе столкновения свыше 1,2 тысячи человек пострадали, один умер.

В результате волнений в отставку ушли премьер Кубатбек Боронов и президент Сооронбай Жээнбеков. Временно и. о. главы государства стал оппозиционер Садыр Жапаров. Сторонники освободили его в ходе протестов.

Верховный суд страны оправдал Жапарова и его соратника — главу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) — Камчыбека Ташиева по делу о попытке захватить власть в 2012 году. Выборы президента могут пройти в январе 2021 года. Точную дату должен назначить парламент.