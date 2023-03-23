Мир 23 марта 2023, 03:15 «Хуже быть не может». Маск оценил банковскую систему США Маск охарактеризовал состояние банковской системы США словами «хуже быть не может» YouTube

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Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал заявление Федеральной резервной системы (ФРС) о надежности банковской системы США. Миллиардер заявил, что «хуже быть не может». Свое мнение он опубликовал в Twitter.

«Хуже быть не может!» — написал Маск в ответ на заявление ФРС.

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Заявление о надежности американского банковского сектора поступило от ФРС ранее в среду, 22 марта. Глава Регулятора Джером Пауэлл переложил ответственность за крах банка Silicon Valley Bank (SVB) на руководство компании, которое, по его словам, не было способно управлять рисками.

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Банк SVB закрыли 10 марта из-за повышения ключевой ставки ФРС. Вслед за объявлением регулятора другие аналогичные кредитные организации, вроде First Republic, Signature Bank и Western Alliance, стали сбрасывать свои акции из опасений банкротства.

Почти 200 американских кредитных организаций попали в зону риска на фоне банкротства Silicon Valley Bank. SVB потерпел крах после того, как рост ставок ФРС снизил стоимость его активов, а клиенты снимали незастрахованные депозиты. Экономисты заявили, что обнаружили 186 банков, которые могут быть подвержены аналогичным рискам