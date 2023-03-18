Деньги 18 марта 2023, 02:34 Банкам США предрекли судьбу обанкротившегося SVB WSJ: около 200 американских банков могут повторить судьбу SVB РИА «Новости»

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Почти 200 американских кредитных организаций попали в зону риска на фоне банкротства Silicon Valley Bank (SVB). Об этом сообщило The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков.

«Silicon Valley Bank потерпел крах после того, как рост ставок снизил стоимость его активов, а встревоженные клиенты снимали незастрахованные депозиты. Экономисты заявили, что обнаружили 186 банков, которые могут быть подвержены аналогичным рискам», — отмечено в публикации.

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В новом исследовании аналитики посчитали потери банков во время кампании ФРС по повышению ставки и изучили долю финансирования банков от незастрахованных вкладчиков. Так, в 186 американских банках не будет активов в случае снятия средств незастрахованными вкладчиками. Тогда застрахованные вкладчики могут столкнуться с обесцениванием. При таком сценарии понадобится вмешательство регулирующих органов.

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Ранее президент США Джо Байден обвинил своего предшественника Дональда Трампа в кризисе американских банков. В ходе выступления о проблемах банковской системы США американский лидер сослался на отмену «некоторых требований» при бывшей администрации.