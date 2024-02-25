Мир 25 февраля 2024, 10:12 Хуситы напали на американское судно Torm Thor в Аденском заливе Al Masirah: хуситы подтвердили атаку на танкер США Torm Thor в Аденском заливе Abdulnasser Alseddik/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Йеменское движение «Ансар Алла» выпустило ракеты по нефтяному танкеру Torm Thor, который шел под американским флагом в Аденском заливе. Атаку подтвердил военный представитель хуситов Яхья Сариа, сообщил телеканал Al Masirah.

Сариа отметил, что йеменское движение ударило по судну противокорабельными ракетами.

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«Военно-морские силы Йемена провели качественную операцию, в ходе которой нанесли удар по американскому нефтяному танкеру Torm Thor в Аденском заливе», — указал он.

Ранее в Аденском заливе затонул британский корабль Rubymar, который обстреляли ракетами йеменские боевики. Несмотря на то что судно получило серьезные повреждения, экипаж не пострадал.

Хуситы в очередной раз уведомили страховые и судоходные компании о том, что британские, израильские и американские корабли будут обстреливаться. Они запретили судам из этих стран заходить в Аденский залив, а также в Красное и Аравийское моря.