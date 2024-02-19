Мир 19 февраля 2024, 13:53 Обстрелянный йеменскими хуситами британский корабль затонул в Аденском заливе Sky News Arabia: атакованное хуситами судно Rubymar затонуло в Аденском заливе

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Британский корабль Rubymar, на который нападали йеменские хуситы в Аденском заливе, затонул. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

«Затонуло судно, которое атаковали хуситы в Аденском заливе», — указали в издании.

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Боевики атаковали британское торговое судно с помощью противокорабельных ракет. Из-за удара корабль получил значительные повреждения, но экипаж не пострадал.

Информацию о том, что корабль Rubymar может затонуть, подтвердил военный представитель хуситов Яхья Сариа в соцсети X.

«Судно получило катастрофические повреждения и полностью остановилось; из-за полученных повреждений есть риск, что оно затонет», — заявил он.

Ранее хуситы напали на британский танкер Pollux, который направлялся в Индию. Боевики выпустили по нему несколько противокорабельных ракет. Управление морских торговых операций Великобритании позже проинформировало, что обстрел судна зафиксировали в водах Красного моря в 130 километрах от порта Аль-Мухи.